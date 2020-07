Dort reitet der rostige Ritter (so faul und feig wie immer: Reinhard Hirtl) heuer durch sein allererstes Abenteuer. Lässt sein Burgfräulein (so stark und schlau wie immer: Conny Boes) erst Kettenhemden stricken und Rostsuppe kochen, bevor sie mit dem Drachen kämpfen darf.

Und nimmt diesen, den „Fabelhaftesten“ unter den Fabelwesen (so eingebildet und wehleidig wie immer: Julia Preglau), am Ende noch als Knappen auf. Ziemlich viel Feuer, ziemlich viel Witz und reichlich coole Songs hat Regisseur Werner Auer da in eine knappe Stunde gepackt. Und dazu noch eine ziemlich schräge Zirkus-Show.

Fazit: Wie der Ritter zu seinem Drachen kam – ein feuriger Spaß!