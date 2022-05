Theater-Kritik: „Der Talisman“

„Erdbeerschädel“ oder „Karottenkopf“?: Laura Laufenberg als Salome Pockerl und Florian Carove als Titus Feuerfuchs im Landestheater NÖ. Gespielt wird Nestroys „Talisman“ noch am 31. August als Gastspiel im Stadttheater Baden und ab 7. Oktober (und am 31. Dezember) dann im Großen Haus am St. Pöltner Rathausplatz.

Foto: NOEN