Schwarz ist zum Saisonauftakt in St. Pöltens Landestheater heuer alles. Die Anzüge und die Seelen. Die Bühne (auf der so heftig geboxt und gemobbt wird, dass man froh ist, wenn man nur mit einem imaginären blauen Auge nach Hause kommt) und der Titelheld (der am Anfang noch wie Porgy singt und am Ende wie ein Kind weint). Und selbst die „göttliche“ Desdemona (erst stolz und stark, dann hilflos – und vielleicht doch nicht unschuldig).

Als Boxkampf der Bosheiten hat Regisseur Rikki Henry Shakespeares Eifersuchtsdrama um einen schwarzen „General“ und seine weiße Frau in Szene gesetzt, mit einem verletzlichen Othello (Nicholas Monu) und einem verschmähten Jago (Tim Breyvogel), der in seiner Verschlagenheit fast an den „Joker“ erinnert.