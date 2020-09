Dort regiert Arnolphe (exaltiert: Tilman Rose) in königsblauen Federn und eselsdummen Vorurteilen. Und scheitert doch kläglich, an der „Erziehung“ seiner gar nicht so einfältigen Agnés (entzückend: Laura Laufenberg), die sich lieber in die romantischen Rüschen ihres Horace (hitzig: Philip Leonhard Kelz) verliebt und ihren Vormund im (Torten-) Regen stehen lässt.

Als fantastische Fabel hat Ruth Brauer-Kvam Molières 358 Jahre altes Emanzipationsstück auf die Bühne von St. Pöltens Landestheater gebracht. Und lässt ihr Ensemble in Pfauenfedern (herrlich komisch: Tobias Artner & Tim Breyvogel) zwischen Stummfilm, Satire und Zirkuszelt tanzen.

Fazit: Eine Revue der Herzen zwischen Reifrock, Rollschuh und Damenfrack. Grandios!