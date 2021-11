Bühne Baden: Robin Hood

Robins Freund Little John etwa will einfach nur Ballett tanzen, während der böse Prinz John gleich den ganzen Wald abholzen will um sich ein neues Schloss zu bauen. Und dann sind da noch die schusseligen Gehilfen des Sheriffs von Nottingham. Das Stück setzt vor allem auf Slapstick-Humor – die Kinder im Publikum haben viel zu lachen.

Die Handlung braucht anfangs aber etwas, um in die Gänge zu kommen. Dafür gibt es Schwertkämpfe auf der Bühne und mit Pfeil und Bogen geschossen wird natürlich auch. Ein besonderer Hingucker ist das Baumstamm-Bühnenbild.

Fazit: Lustiges, gut gesungenes Stück! Man geht jedenfalls mit einem Ohrwurm nach Hause.