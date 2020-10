Dort war vorvergangenen Montag „ein guter Freund“ zu Gast, so Gastgeber Christoph Ehrenfellner, nämlich Geiger Vahid Khadem-Missagh. Der hatte neben Stefan Stroissnig am Klavier und Matthias Gredler am Cello Schubert und Schostakowitsch mitgebracht, die „die Drastik des Lebens“ vereint.

Da war erst ein „kleines Drama“ in g-moll, das zwischendurch auch ganz romantisch wurde, dann ein kurzer, sonnenwarmer „Frühling“ in D-Dur, der zwischendurch auch mal tief seufzte, zu hören. Bevor es dann, mit Schostakowitschs verzweifeltem e-moll-Trio, so intensiv wurde, dass es fast wehtat.

Fazit: Ein Hauskonzert im kleinen Rahmen mit großen Gefühlen – großartig!