Im Gegenteil. So komisch, so musikalisch und – auch – so politisch war Nestroy schon lange nicht. Das Hin und Her rund um einen „Haustyrannen“ (grandios und despotisch.

Rainer Doppler als Muffinger), seine Köchin (resch und fesch: Michelle Haydn als Kathi), deren arbeitslosen Gatten (wunderbar und wandelbar: Oliver Baier als Finkl) und noch ein paar Heirats(un)willige war dagegen tatsächlich ein heilloses, der Abstecher zu den Dschihadisten ein verzichtbarer, das Happy End ein höchst ersehntes.

Fazit: Ein grandioses Durcheinander von kuriosen Herren und grandiosen Katastrophen.