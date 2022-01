Hoffnungsfroh ins Ungewisse

Den Auftakt ins Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“ samt Uraufführung eines Festmarsches von Leopold Schmetterer, weiters „25 Jahre Festspielhaus“ samt instrumentalem „Happy Birthday“ – und nicht zuletzt die Hoffnung auf bessere Zeiten.

Alfred Eschwé dirigierte die Tonkünstler in bewährter Manier, die Sopranistin Joo-Anne Bitter steuerte Arien von Puccini, Dvorak, Lehár und Strauss bei, ergänzt durch ein orchestrales Repertoire von Borodin bis Bizet und Suppè.

In variierter Besetzung wird das Konzert noch zweimal am 6. Jänner und einmal am 7. Jänner wiederholt, der ORF strahlt es am 6. Jänner auf Radio NÖ und am 9. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2 aus.

Fazit: Hoffnungsvoller Start in ein Jahr der Ungewissheit.