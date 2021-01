Schließlich begrüßten auch NÖs Tonkünstler das neue Jahr ohne Publikum. Dabei tanzten da in St. Pölten so elegant Josef Strauss’ Musen, marschierten so wacker Johann Strauss’ Ägypter, knallten so fröhlich die Feuerwerkskörper, träumten so sehnsüchtig Donizettis Linda, Straus’ Nadina und Lehárs Giuditta (überzeugend: Beate Ritter, Ilona Revolskaya und Kathrin Zukowski), sangen so lauthals die Musiker und dirigierte so souverän wie immer Alfred Eschwé, dass man am liebsten aufspringen und mitklatschen wollte.

Fazit: Ein fröhlicher Neujahrsgruß mit Musen, Märschen und Raketen – nur ohne Publikum.