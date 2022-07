Oper Burg Gars Opern-Kritik: „Carmen“

EB Ewald Baringer

Leidenschaftlich: Ljubica Vraneš und Oscar Marín in Gars. Foto: Andreas Anker

M it zweijähriger Verspätung landet Bizets Verismo-Opus in der Inszenierung von Dominik Wilgenbus nun auf der Garser Burgruine: mit der stimmlich, optisch und darstellerisch fantastischen Ljubica Vraneš in der Titelpartie.