Festspielhaus: „Wach auf!“

Und das so laut, so schnell und so hoch, dass einem die Luft wegbleibt. Dabei scratcht einer (DJ Dino) im Anzug vor (und auf) der Bühne, dass man gleich mitmuss. Und da laufen, springen, klettern, balancieren und überschlagen sich erst sechs, dann elf, dann 15 richtig coole Artist(inn)en zwischen Kistenwänden, Motorradkreisen und Menschenpyramiden, dass einem fast schwindlig wird.

Fazit: Acrobatique – magnifique!