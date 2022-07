Theater-Kritik: „Gefesselte Fantasie“

Das ist so fantastisch, so poetisch, so verrückt und so entrückt (Bühne, Kostüme und Regie: Achim Freyer), wie man Raimund lange nicht gesehen hat. Da schwirren die Stimmen, da träumen die Geigen (Musik: Matthias Jakisic und Tommy Hojsa), da stichelt der Narr (grandios in Zeitungshut und Plateauschuh: Johannes Krisch), da schwebt die Königin (ätherisch: Larissa Fuchs), da schwärmt der Hirte (romantisch: Tobias Reinthaller), da schwadroniert die Nachtigall (komisch: Eduard Wildner).

Fazit: Eine fabelhafte Fabel im fantastischen Garten der Fantasie –extraordinär!