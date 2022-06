Sommertheater-Kritik: „Der Unbestechliche“

Und doch kann man sich zwischen cremefarbenen Gartenmöbeln und weißen Servierschürzchen wie im Sitzenberger Schlosshof (Bühne & Regie: Martin Gesslbauer, Kostüme: Petra Teufelsbauer) ganz wunderbar unterhalten.

Wenn die Sprache so schön und der Spott so fein ist wie bei Hofmannsthal. Und wenn dessen Theodor (großartig: Michael Schefts) „Seine Gnaden“ (herrschaftlich: Angela Schneider, galant: Reinhard Hauser, flatterhaft: Géza Terner) so stolz regiert und die ganze Gesellschaft samt Dünkel und Vorurteilen so stur auf den Kopf stellt, dass es eine Freude ist.

Fazit: Befehlen, Euer Gnaden? Ein feiner Spaß!