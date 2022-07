Theatersomme rHaag: „Wie es euch gefällt“

Der Kampf gegen den Diktator ist aber nur ein Nebenschauplatz. Vor allem geht es in Haag heuer um die Irrungen und Wirrungen der Liebe.

Rosalinde (Miriam Fussenegger) liebt Orlando (Josef Ellers), aber auch das Dschungelmädchen Phöbe (Charlotte Krenz), das wiederum vom Hofnarr (auch gesanglich großartig: Jakob Semotan) vergöttert wird. Orlando liebt Ophelia, aber auch Ganymed, der Ophelia ist… Christian Dolzeal, Alexander Pschill und Kaja Dymnicki haben den Shakespeare-Klassiker entstaubt und mit tollen Liedern aufgepeppt.

Fazit: Ein Ensemble in bester Spiellaune. Und: Sommertheater at its very best!