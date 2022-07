Opern-Kritik: „Nabucco“

Der Zuschauerraum fasst bis zu 5.000 Besucher. Fragen? Verdis Freiheitsoper bietet auch noch 180 Jahre nach der Uraufführung aktuelle politische Parallelen.

Chor und Orchester bleiben unsichtbar, doch gibt es genug zu sehen in Francisco Negrins aufwendiger Inszenierung: Sängerinnen und Sänger in großer Pose und in prächtigen Kostümen (Hauptrollen bis zu dreifach alternierend) und viel Statisterie. Musikalische Schaltzentrale an Pult und Bildschirm: Dirigent Alvise Casellati.

Fazit: Erwartungsgemäß großes Opernspektakel im imposanten Ambiente.