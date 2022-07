Stadttheater Mödling Musical-Kritik: „Robin Hood“

Michaela Fleck

Romantisch: Nicolas Vinzenz und Anna Fleischhacker in Mödling. Foto: Halmen Photo Design

S o ein Ensemble hat sonst keiner. Das ist so jung und so laut und so wild und so wütend, dass man gleich aufspringen und mitschreien möchte.