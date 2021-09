Willy Loman, ein kleiner, fleißiger Handlungsreisender, kann trotz seines unermüdlichen Einsatzes für seinen Traum, erfolgreich und anerkannt zu sein, diesen nicht umsetzen.

Das nimmt sich vor dem Hintergrund eines als strahlend skizzierten „American way of life“ besonders düster aus. Logan lügt sich in der ersten Saisonpremiere im Mödlinger Stadttheater durchs Leben, lobt sich in den Himmel, um dann samt seiner Familie in den Abgrund zu stürzen.

Die bittere Note von Selbsttäuschung und Lebenslüge zieht sich durch das Stück (Regie: Peter M. Preissler), dessen handelnde Personen kaum die Sympathie des Zuschauers erheischen können – bestenfalls dessen Mitleid.

Fazit: Eine tiefschürfende Analyse eines noch immer aktuellen Mittelstandsdramas.