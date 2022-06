Theater-Kritik: „Viel Lärm um nichts“

Da fliegen die Fetzen und die Beleidigungen zwischen dem „Tellerhelden“ (fesch: Leopold Selinger als Benedikt) und dem „Fräulein Arrogant“ (frech: Lisa-Marie Bachlechner als Beatrice), dass man sich gleich ducken will. Während der Fürstenbruder in Faschistenstiefeln (verschlagen: Randolf Destaller) seine Intrige spinnt und sich der Nachwächter in Stechschritt und Sprachlabyrinth (wunderbar: Bernie Feit) um Ordnung müht.

Heftig, herzerwärmend und klug ist Shakespeares Gesellschaftskomödie, die Intendant Bruno Max in seinem Mödlinger Stadttheater ins Sizilien von 1945 versetzt hat.

Fazit: Emanzipation zwischen Komik und Tragik – bravo!