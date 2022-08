Opernkritik: „Il maestro“ & „Tod der Dido“

Tragisch: Elena Sverdiolaitė in „Tod der Dido“ in Perchtoldsdorf. Gespielt wird die vergangene Woche erstaufgeführte, barocke Tragödie noch am 2. und 3. September im Schönbrunner Schlosstheater und am 10. September im Kolomanisaal des Stiftes Melk. www.teatrobarocco.at