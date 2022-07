Theater-Kritik Reichenau: „Des Teufels General“

Lesezeit: 2 Min EB Ewald Baringer

Teuflisch: Stefan Jürgens und Johanna Arrouas in Reichenau. Foto: Lalo Jodlbauer

C arl Zuckmayers Drama um den Fliegergeneral Harras (seinerzeit verfilmt mit Curd Jürgens) birgt in der spannenden und auch gut besetzten Inszenierung von Hermann Beil manche Fragen, die weit über die Dritte-Reich-Thematik in die Gegenwart führen.