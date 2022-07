Schiltern: „Ritter Rost“

Der wackere Ritter (Reinhard Hirtl) wird verwandelt (und zwar ausgerechnet in einen Frosch), der freche Drache (Julia Preglau) wird entführt. Die Räuber kommen in Gilet und Hut daher, am Piratenschiff steht der Schiffskoch am Ruder. Ein Hai mit Gruselstimme (der von Intendant Werner Auer) pflügt auf ferngesteuerten Rollen durchs (Garten-)Meer.

Und bevor am Ende erstmals endlich geheiratet werden darf, in Schiltern, gibt’s noch Schwefelwasser und Stinkesockensuppe. Einen kurzen (Regen-)Schauer fürs Publikum. Und: jede Menge coole Songs (natürlich auch zum Mitsingen).

Fazit: Potz Wellenblech und Stacheldraht – was für ein verhexter Spaß!