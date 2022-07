Sommertheater Mödling: „Ein Sommernachts...“

Regisseurin und Intendantin Nicole Fendesack wartet in ihrer Inszenierung für den Mödlinger Konzerthof mit einem frisch-koketten Arrangement auf. Das schlafende Ensemble schlüpft in seine Rollen, legt sie wieder ab, wechselt die Handlungs- ebenso wie die Sprachebenen gekonnt und sorgt so für eine abwechslungsreiche Melange, die Spannung bis zum Schluss garantiert.

Fendesack verleiht den Rollen ein originell-witziges Profil, mit dem die Darsteller ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen können. Fendesacks Sommernachtstraum kreiert mit sparsamen Mitteln viel Effekt. Ein Stück mit Action, Witz und viel Musik.

Fazit: Eine Shakespeare-Interpretation, wie sie unterhaltsamer nicht sein könnte.