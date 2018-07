"Blutsbrüder" in Brunn.

Es beginnt so, wie es endet: Die nach der Geburt getrennten Zwillinge liegen tot am Boden – bekniet von ihrer verzweifelten Mutter. Das typische Musical-Happy-End fehlt, das Ende ist vorweggenommen. Klingt trist und spannungsbefreit. Ist es nicht, denn die Inszenierung von Dean Welterlen bewegt, reißt mit, geht einfach unter die Haut. Mit einem Schauspiel, in dem sich kindliche Verspieltheit, jugendlicher Leichtsinn und erwachsene Verzweiflung treffen. Mit erfrischenden, quirlig-bunten Choreografien von Lorna Dawson. Und mit einem Ensemble renommierter Darsteller, aus dem vor allem die beiden Blutsbrüder Mickey (Daniel Eckert) und Edward (Johannes Huth) hervorstechen, die das Heranwachsen vom Kind zum Erwachsenen wunderbar zeichnen.

Fazit: Kein typisch-leichtes Sommertheater, aber wenn es so gelingt, bitte gerne öfters!