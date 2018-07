"Der Vogelhändler" in Langenlois.

Manches muss man nicht neu erfinden; dazu gehört diese Operette von Carl Zeller. Also stört es nicht, dass Regisseur Michael Scheidl sich eher im Einsatz diverser motorgetriebener Fahrzeuge verwirklicht und die Kostüme seiner Frau Nora mehr Wirkung zeigen. Und, um es gleich zu sagen: Die Komik ausgerechnet an Donald Trump aufzuhängen ist platt und billig. Da kann man leicht mutig sein; gegen Kurz traut sich keiner was sagen. Zum Beispiel.

Die musikalische Qualität stand der darstellerischen nichts nach. Die Protagonisten wie Theresa Dittmar als Briefchristel erfreuten ebenso wie die Darsteller kleiner Rollen begeisterten, Alexandra-Yoana Alexandrova als feministische Kellnerin und Dominique Marc Raus als Lurch-Parodie eines Hofkämmerers.

Fazit: Rundum gelungene, dynamische Operettenshow mit manchmal doch zu platten Witzchen.