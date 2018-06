Luzifer in Melk.

Neu ist es nicht, das ewige Spiel Gut gegen Böse. Und doch ist in Bernhard Aichners „Theater des Bösen“, das der Bestsellerautor eigens für Alexander Hauers Sommerspiele geschrieben hat, alles anders. Gott (cool: Helmut Bohatsch) ist weder heilig noch fromm, sondern kommt im weißen Nadelstreif wie ein alternder Rockstar daher. Luzifer (grandios: Kajetan Dick) schaut im schwarzen Nadelstreif mit wirrem Haar zwar so tückisch aus wie Batmans Pinguin, ist aber im Herzen „menschlicher“ als sein Widersacher. Und die Menschen? Die sind quer durch die Weltgeschichte die wahrhaft Bösen (beängstigend: Christian Kainradl). Die ihre Götter zwischen Autowracks und Polstersofas am Ende des manchmal fast schon absurden Spiels doch tatsächlich tothauen wollen.

Fazit: Ein wahrlich dämonisches Menschentheater, in dem das Gute böse und das Böse gut ist.