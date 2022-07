Nestroy-Spiele Schwechat: „Nur Ruhe!“

Mit seinem spielfreudigen und eingespielten Ensemble stellt er zum diesjährigen Abschied eine prächtige Produktion auf die Bühne im Hof von Schloss Rothmühle.

Beim Lederfabrikanten Schafgeist, der den Ruhestand antreten will, geht es turbulent zu: ungebetene Gäste, üble Intrigen, skrupellose Egoisten aus allen sozialen Schichten, all das mit sanften Anspielungen an die Gegenwart („Oida!“) – und mit von Otmar Binder peppig begleiteten und von Gruber sensibel aktualisierten Couplets.

Fazit: Peter Gruber und Johann Nestroy – das ist seit jeher eine geniale Kombination. -eb-