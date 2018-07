"Cella" in Reichenau.

Franz Werfel ist nicht gerade in Mode. Dabei hat kein anderer Schriftsteller den National sozialismus so deutlich beobachtet und so klar beschrieben wie er. Nicht zuletzt in seinem unvollendet gebliebenen Roman „Cella oder Die Überwinder“, der das Schicksal einer burgenländischen Familie mit jüdischem Vater und genialer Tochter ohne falsche Sentimentalität, dafür umso berührender beschreibt.

Nicolaus Hagg hat den Roman griffig und pointiert umgesetzt. Michael Gampes Inszenierung gerät zum hochemotionalen Erlebnis, das keine vordergründigen Effekte braucht.

Das Ensemble? Einfach großartig! August Schmölzer, Julia Stemberger, André Pohl,

Sascha O. Weis und Martin Schwab – da wird die Schauspielerei zur hohen Kunst.

Fazit: Ein Pflichtprogramm für all jene Naiven, die glauben, dass heute eh nix mehr passieren kann.