"Der Bettelstudent" in Baden.

Wenn sich Regisseurin Isabella Gregor nicht im Labyrinth der Zwangskreativität verirrt, sondern einfach nur ihrer blühenden Phantasie und ihrem G’spür für Pointen folgt, dann gehört sie mit zum Besten, was der Operette passieren kann. So zu erleben bei Carl Millöckers Meisterwerk, das sich in der Sommer arena klug und engagiert, heiter, unbeschwert und dazu noch sehr romantisch zeigt.

Dafür zuständig auch das Ensemble. Umwerfend der Ollendorf, dem Jochen Schmecken becher nicht nur große Stimme, sondern auch faschistoide Bösartigkeit verleiht. Hemmungslos psychotisch der Enterich von Robert R. Herzl. Und äußerst entzückend die äußerst schlanke Bronislava (Ilia Staple), vor allem wenn sie äußerster Heißhunger plagt.

Fazit: Eine Inszenierung für Hirn & Herz, mit klugen MeToo-Pointen, engagiert und unterhaltsam.