"Der Kaufmann von Venedig" in Carnuntum.

Sie sind wieder da: Die wunderbaren Schauspieler des Shakespeare’s Globe Theatre aus London gastierten mit gleich drei Produktionen bei Piero Bordins Welt-Theater-Festival im antiken römischen Amphitheater von Petronell-Carnuntum und eroberten das Publikum selbst mit einem so schwierigen – weil inhaltlich heiklen – Werk wie dem „Merchant of Venice“. Und spielen dabei vor der gewohnt simplen, aber nicht unraffinierten Budenbühne vor allem im zweiten Teil all ihre Qualitäten aus: wunderbare Sprache, britisches Humor-Understatement und gelegentliche musikalische Intermezzi. Die Inzenierung von Brendan O’Hea bringt leichte Verfremdungen ein, der Wucherer Shylock zum Beispiel ist diesmal mit einer Frau besetzt.

Fazit: Londons Gastspiele bei Art Carnuntum sind nach wie vor absolute Sommer-Highlights.