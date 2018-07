"Der Verschwender" in Gutenstein.

Kein Sommertheater, wo die Landschaft so

romantisch, das Ambiente so entzückend und das Service so freundlich ist. Das tröstet ein bisserl darüber hinweg, dass Ferdinand Raimunds Meisterwerk wenig glücklich macht. Das fängt schon bei den Kostümen von Marie Sturminger an. Amalies blauer Bikini, Flottwells Boxershorts und Cheristanes Hippie outfit sind nicht einmal geschmäcklerisch.

Die Inszenierung von Veronika Glatzner ist hölzern. Sie hüpft unterkühlt von Szene zu Szene und fasst die Geschichte nicht. Die Protagonisten leisten kaum Widerstand. Holger Schober berührt mit Valentins Hobellied keine Sekunde, Dominik Warta löst die Bösartigkeit des Kammerdieners Wolf nicht überzeugend in obskuren epileptischen Verrenkungen auf.

Fazit: Nicht jede schräge Inszenierung wird ein Erfolg. Raimund hätte sich mehr Gefühl verdient.