"Hells Bells" in Melk.

Wenn es einen Teufel gibt, dann heißt er Elef therios Chladt und steht gerade bei der Musikrevue der Melker Sommerspiele auf der Bühne. Dort verführt er mit schauspielerischem Können, einem zum Fürchten bösen Lachen und teuflisch-lockendem Blick die Menschen im Ensemble zu den verschiedensten Sünden.

Gebettet ist dieses Vorhaben in die gewohnte Aneinanderreihung mitreißender Songs – von „Sympathy for the Devil“ über „Engel“ bis zu – natürlich – „Hells Bells“. Diese werden mit Chladt als herausragender Stimme auch vom übrigen Ensemble solide umgesetzt. Weniger geglückt sind manche Übergänge – wie von „U can‘t touch this“ zu „Hoit do is a Spoit“. Das ist als Sünden-Anspielung auch für Schmähbegeisterte geschmacklos.

Fazit: Beschwingtes Gute-Laune-Sommertheater mit einem sensationellen Hauptdarsteller.