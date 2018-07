"La Traviata" in Klosterneuburg.

Tragischer geht’s nicht. Da verliebt sich eine, die nur fürs Vergnügen lebt, unsterblich, gibt alles für ihren Liebsten auf, verlässt ihn dann aus moralischen Gründen und geht am Ende elend zugrunde – wenn auch in seinen Armen. Verdi also diesmal, zur 25. Opernsaison im Klosterneuburger Kaiserhof. Als nobles Trauerspiel hat Christiane Lutz die Liebesgeschichte von Violetta und Alfredo auf die kühle Bühne gestellt, zwischen wehenden Vorhängen und sprießenden Blumenbeeten, zwischen Abendroben und Zylinderhüten. Behutsam und beseelt die Badener Beethoven Philharmonie, frech Osar Oré als Gaston, stolz Günter Haumer als Giorgio, souverän Arthur Espiritu als Alfredo und ebenso berührend wie überzeugend Eugenia Dushina als Violetta.

Fazit: Liebe und Leid zwischen Roulettekugeln und Schmetterlingsflügeln.