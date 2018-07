"Marlowes Romeo und Julia..." in Maria Enzersdorf.

William Shakespere (!) war Kaufmann, kein Dichter. Der eigentliche Genitor der literarischen Meisterwerke, die dem Mann aus Stratford zugeschrieben werden, ist Christopher Marlowe, ein Geheimagent, der, scheinbar ermordet wird, in Wirklichkeit aber untertaucht und sich schreibend hinter Shakespeare (!), dieser Name taucht so erstmals in „Venus und Adonis“ auf, verbirgt.

Gerald Szyszkowitz komponiert aus seinen Recherchen, seinen Theorien und der Handlung von Romeo und Julia, die in Kreta spielt, ein kunstvolles Geflecht aus Szenen der Originalhandlung und der darüber reflektierenden, das Stück inszenierenden Schauspielergruppe. Garniert wird das Ganze mit Anklängen an die aktuelle politische Problematik.

Fazit: Wechsel von Raum und Zeit, Theorie und Fakten im idyllischen Schloss Hunyadi.