"Monsieur Claude..." auf der Rosenburg.

Die Story klingt wie ein politisch unkorrekter Witz. Da bekommt ein chauvinistischer Franzose („Ich bin doch kein Rassist“) einen Juden, einen Araber und einen Chinesen als Schwiegersohn. Und als Vierter steht dann noch ein Schwarzafrikaner vor der Tür. Dass da die Vorurteile wie die Ping-Pong-Bälle um die Familientafel fliegen, liegt auf der Hand. Auch, dass manche Pointen wie die drei Weihnachtstruthähne direkt in der Magengrube landen. Und doch endet die Theaterversion des Filmhits, die Marcus Ganser mit Chansons (von Charles Trenet) und Hochzeitskleidern (von Agnes Hamvas) auf das Bühnen-Puzzle in der Burgwiese gestellt hat, in eitel Wonne. Kolossal: Florentin Groll (Claude), keck: Tanja Raunig (Laura), wirklicht komisch: Wolfgang Lesky.

Fazit: Sommernachtskino zum Lachen und zum Schlucken, nicht nur für Chauvinisten.