Eingeladen waren unter anderem Molekularbiologe Martin Moder oder Ingrid Brodnig, Journalistin und Autorin mit Schwerpunkt Digitalisierung, welche erzählen sollten, wie sie den Corona-Advent verbringen.

Man erfuhr etwa, dass der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter in seiner Freizeit oft am Skateboard steht oder dass Vitalpsychologe Bardia Monshi gerne ein Mittagschläfchen hält. Deutlich sah man den Gästen an, dass sie gerne über andere Themen geplaudert hätten. Manch einem gelang es sogar, trotz der Fragen über Impfpflicht und Co. zu reden.

Fazit: Hochspannende Gäste, belanglose Interviewfragen. Gerne mehr Tiefgang.