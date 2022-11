Lesungs-Kritik: „Je ne regrette …“

Mit einer Hommage an die legendäre Schneider eröffnete Strauss ihr Kultur-Festival „Wachau in Echtzeit“. Der Abend unter dem Titel „Je ne regrette goar nix!“ widmete sich der Zerrissenheit Schneiders. Strauss entführte in verschiedene Szenen der Lebensgeschichte der Schauspielerin, die so viel mehr war als „Sissi“.

Die aufwühlende – und grandiose – Lesung von Strauss wurde hervorragend mit Wienerlied (loud and proud: Katharina Hohenberger) und französischem Chanson (die beste „falsche“ Französin: Valerie Sajdik) gesanglich untermalt.

Fazit: Ein Abend, der bewegte und berührte. Schöner kann eine Tragödie nicht sein.