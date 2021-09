Für die hat sich Intendant Marcus Strahl Friedrich Torbergs Oktavianer-Drama „Der Schüler Gerber“ im Weissenkirchner Teisenhoferhof vorgenommen.

Und Felix Mitterers Bühnenfassung nicht nur selbst inszeniert, sondern auch noch die Rolle von „Gott Kupfer“ übernommen: im weißen Leinenanzug und mit schwarzem Notizbüchlein, so süffisant, so boshaft und so gnadenlos, dass es zum Fürchten ist, während seine Klasse – grandios und frech: Martin Gesslbauer als Levy, klug, stolz und herzzerreißend empfindsam: Angelo Konzett als Gerber – hoffnungslos verloren ist, zwischen Kurvenberechnungen, Liebeskummer und Gesellschaftsnormen.

Fazit: Ein Schul-Krimi, wie er tragischer und packender kaum sein kann. Chapeau!