Operetten, Musical, Nestroy, Komödien, Kindermusicals – auch diese Wochen gibt es wieder Karten zu gewinnen:

Burgarena Reinsberg

„Pippi Langstrumpf“ mit Szenen aus dem Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren lockt am 8. und 14. Juli. Die NÖN verlost Karten für 8. Juli.

www.burgarena.reinsberg.at

Festspiele Gutenstein

25 Jahre Raimundspiele Gutenstein, heißt es heuer: zu sehen ist Ferdinand Raimunds „Der Verschwender“, von 11. Juli bis 5. August. Karten gibt es für die Vorstellungen am 10. Juli, 13. Juli sowie 20. Juli zu gewinnen.

www.raimundspiele.at

Festival Retz

In der Stadtpfarrkirche St. Stephan steht Johann Adolph Hasses „Die Pilger“ von 5. bis 22. Juli am Programm, ein szenisches Oratorium in Retzer Fassung. Verlost werden Karten für die Vorstellung am 12. Juli. Zudem werden Karten für die Lesung „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“ von Paulus Hochgatterer am 6. Juli verlost.

www.festivalretz.at

Seefestspiele Mörbisch

Emmerich Kalmans „Gräfin Mariza“ kann man von 12. Juli bis 25. August erleben. Gewinnen Sie Karten für die Premiere am 12. Juli oder die Aufführung am 19. Juli!

www.seefestspiele.at