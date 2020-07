Kulturguide bringt Kunst und Kultur vor den Vorhang.

02742/802-1400 oder aboclub@noen.at möglich.

Trotz Corona kann die NÖN das traditionelle NÖN-Kultursommer-Magazin bieten. Das A5-Heft liegt in dieser Woche jeder NÖN-Ausgabe bei und liefert eine kompakte Übersicht, was in Niederösterreich kulturell geboten wird. NÖN-Marketingleiter Robert Richter sowie die NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger sind stolz, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Kulturguide präsentieren zu können. Nachbestellungen unter