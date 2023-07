„Jung samma, fesch samma“: Stolz-Operette „Frühjahrsparade“ in der Som

Als Filmoperette hatte die Erfolgsgeschichte schon in den 1930er-Jahren begonnen, für die Bühne wurde das Werk erst 1963 adaptiert. Michael Lakner, Direktor der Bühne Baden, der das Stück in der Sommerarena inszenierte, sieht in der „Frühjahrsparade“ das Meisterwerk von Robert Stolz, zu dem Ernst Marischka und Hugo Wiener das Libretto beigesteuert haben.

So viele Klischees feiern fröhliche Urständ', dass es schon wieder rührend ist und die Story fast redundant wirkt. Vor der Kulisse von Riesenrad und Heurigen marschieren die Deutschmeister auf, wird in ungarischen Trachten getanzt und sich melodienselig verliebt, und das zu Ohrwürmern wie „Jung samma, fesch samma“, „Wien wird schön erst bei Nacht“ oder „Im Frühling, im Prater, in Grinzing, in Wien“.

Da sind denn auch etliche Kapazunder im Einsatz: Oliver Baier etwa als schüchterner Hofrat, Gerald Pichowetz als despotische Obersthofkämmerersgattin, Beppo Binder als cholerischer Friseur und Günter Tolar als gütiger Kaiser. Bei den Damen agieren u.a. Miriam Portmann, Verena Barth-Jurca und Kerstin Grotrian. Im Orchestergraben war Michael Zehetner am Pult um Schwung bemüht, das Bühnenbild von Erich Uiberlacker zitiert Wien-Schablonen.

Im Premierenpublikum gesichtet: „Mister Wunderbar“ Harald Serafin, Birgit Sarata, Richard „Mörtel“ Lugner, Stadtoberhaupt Stefan Szirucsek, Alt-Bürgermeister August Breininger, Regisseur Gernot Kranner. Gespielt wird noch bis 27. August.Information: www.buehnebaden.at.