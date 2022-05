Reichenau Die Festspiele erstrahlen in neuer Frische

Lesezeit: 3 Min Anzeige

Maria Happel Foto: Lalo Jodlbauer

V on 2. Juli bis 6. August führt Maria Happel als neue künstlerische Leiterin die Festspiele Reichenau in eine neue Ära! Mit Programm, Besetzung und mehr Angebot für junge TheaterbesucherInnen schlägt sie in vielerlei Hinsicht Brücken zwischen alt und neu.