„Karl MayBe. - Mit Schmetterhand und Silberbüchse“.

Seit 1999 entstehen in Österreichs größtem und extravagantestem Sommerspielort, dem „Theater im Bunker“, jährlich spannende und bizarre Phantasiewelten. „Karl MayBe.“, im vergangenen Sommer dreizehnmal ausverkauft, wird aufgrund der ungebrochenen Publikumsnachfrage in diesem Sommer noch einmal zu sehen sein. Die verzweigte Stollenanlage des Luftschutzbunkers bietet den idealen Schauplatz um die merkwürdigen Abenteuer im Kopf des Karl Mays und seine Lebensgeschichte zu visualisieren. Achtundfünfzig (!) DarstellerInnen erwecken in vierundzwanzig Stationen seine Lebensreise zum Leben, vom armen Weberkind über den Kleinkriminellen zum Reiseschriftsteller, der seine imaginären Abenteuer in Buchform millionenfach unter das Volk bringt und danach darauf besteht, alles selbst erlebt zu haben. Schamloser Betrug oder Lebenslüge eines Phantasten?

Das Publikum wandert von engen Räumen in den dichten Dschungel, vom Schulzimmer zum Gerichtssaal, von der Prärie im Wilden Westen und zu den Schluchten des Balkans. Hinter jeder Türe, hinter jeder Wand warten neue Überraschungen und machen diesen Theaterabend zu einem einmaligen Erlebnis.

Die erschwindelten Lebensreisen des Zuchthäuslers Karl May.

Premiere: 11. August 2019

11. August 2019 Weitere Termine: 15.8. – 1.9. jeweils Do-Sa Gestaffelte Beginnzeiten: ab 18:30 – 21:00 Uhr

15.8. – 1.9. jeweils Do-Sa Gestaffelte Beginnzeiten: ab 18:30 – 21:00 Uhr Information und Reservierungen: Vorverkauf ab 15. April 2019 01/ 544 20 70

Kartenpreise: Vorverkauf (verpflichtend ab 3 Karten): 32,00 €/ ermäßigt 26,00 € Abendkassa: 38,00 € / keine Ermäßigungen Ermäßigungen: Schüler/Student, Ö1-Club Mitgliedschaft, Zivil-/Präsenzdiener, Behindertenausweis, AK-NÖ –Mitgliedsausweis

Kartenkauf:

Stadttheater Mödling: an Spieltagen bis 29.Juni bei der Abendkassa

Ab 16. Juli – 10. August: Dienstag 13:00 - 18:00 Uhr Mittwoch & Freitag 10:00 – 15:00 Uhr

Ab 11. August: Dienstag 13:00 - 18:00 Uhr

In Wien:

Büro: Wiedner Haupstraße 106, Mo – Fr 10:00 – 15:00 Uhr An Spieltagen bei der Abendkass Theater Scala ab 18:30 – 19:45 Uhr

Theater im Bunker:

An Spieltagen ab 17:30 – 21:00 Uhr