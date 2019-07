Baden: Zigeunerliebe.

In der Badener Sommerarena ist Zorika (zauberhaft: Cornelia Horak) in der zweiten großen Operettenproduktion der Sommersaison die Braut, die sich nicht traut. Ihr Vater, der Großgrundbesitzer Dragotin (köstlich unterhaltsam: Christoph Wagner-Trenkwitz), will sie mit Jonel (solide: Iurie Ciobanu) verheiraten. Doch sie ist unsicher. Und Jószi, der Zigeuner-Geiger (überragend: Vincent Schirrmacher), den es „nirgend lange hält“, befeuert diese Zweifel und den Wunsch, mit ihm wegzurennen.

Ein Traum, durch das Wasser eines Flusses hervorgerufen, gibt Auskunft über Zorikas Schicksal und weist ihr den Weg. Der ist gepflastert mit farbenfrohen Kostümen, märchenhaften Balletteinlagen und natürlich den bekannten Lehár-Liedern.

Fazit: Klassische, aber mitreißende Inszenierung mit viel Gespür für detailreiche Kostüme.