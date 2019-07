Poysbrunn: Das Dschungelbuch.

Eingängige Melodien, bei denen man mitshaken will, ein honigabhängiger, tiefengechillter Bär, eine lispelnde Brillenschlange und ein Affenkönig, der sich für den King hält: Der Märchensommer entführt heuer in den Urwald des Dschungelbuches. Und bietet „neu gebrüllt“ nicht nur Musical-Spaß für die Kleinen bis zwölf, sondern auch Witz, mit dem die Eltern ebenso ihren Spaß haben. Der Unterschied zum Originalbuch: In Michaela Riedl-Schlossers Fassung findet das Mädchen Mogli, wunderbar gespielt von Patrizia Leitsoni, ihren Vater wieder. Die Botschaft: Veränderungen sind eine Chance und Patchwork-Familien bieten die Möglichkeit, das Beste aus zwei Welten zu genießen. Im Fall von Mogli die Welt der Menschen und des Dschungels.

Fazit: Kindertheater zum Mitshaken und mit Witz, der auch für Erwachsene unterhaltsam ist.