St. Margarethen: Die Zauberflöte.

Vor einem poppig-weißkugeligen, durch effektvolle Projektionen wandlungsfähigen Bühnenbild inklusive Showtreppe, bewacht von riesigen düsteren Raubvögeln an den Kanten des Steinbruchs, wird Mozarts populärste Oper in der Inszenierung von Carolin Pienkos und Cornelius Obonya correctnessgemäß korrigiert. Die meisten Diskussionen aber entzünden sich an Papageno, den Max Simonischek klamaukig kalauernd und mit sympathischem Mut zu stimmlichem Manko verkörpert. Ansonsten großes Opernkino mit prächtigen Kostümen (Gianluca Falaschi) und einem ebenso ansehnlichen wie anhörbaren homogenen Ensemble, unter anderem mit Anna Maria Labin als Pamina, Theresa Dax als Papagena und Danae Kontora als Königin der Nacht.

Fazit: Gut gemeint. Immerhin geht’s weiter in St. Margarethen, und das ist erfreulich.