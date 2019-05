Schauplatz des Festivals der „Offenen Grenzen“ ist die Weinstadt Retz heuer von 8. Juni bis 27. Juli. Abermals steht ein besonderes Ereignis im Zentrum dieses Veranstaltungsreigens: die Uraufführung einer Kirchenoper! Initiiert durch das Team des Festival Retz hat die Kulturabteilung der NÖ Landesregierung den Komponisten Wolfram Wagner mit der Neuschöpfung einer Kirchenoper beauftragt.

Im Mittelpunkt der Handlung steht eine der herausragenden Figuren der neutestamentlichen Überlieferung: Maria Magdalena. Wolfram Wagner und Librettistin Monika Steiner machen sichtbar, dass zentrale Momente der christlichen Heilslehre untrennbar mit ihr verbunden sind.

Die Titelpartie singt Ursula Langmayr, die zuletzt in Retz in Hasses „Die Pilger“ als Agipita brillierte. An ihrer Seite: Monika Schwabegger als Maria von Nazareth und Lisa Rombach als Martha von Bethanien, Matthias Helm als Josef von Arimathäa, Michael Nowak als Petrus und Alois Mühlbacher als Johannes.

Musikalischer Leiter ist Andreas Schüller, Regie führt erneut Monika Steiner.