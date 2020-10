Und von Zwischenräumen und Zauberworten singt, von Freiheiten und Unfreiheiten, von Serviererinnen mit Handgranaten, von Beschattern im Tangoschritt und von U-Bahnen, die zum Nordpol fahren. Komisch und satirisch, poetisch und romantisch sind die Lieder von Georg Kreisler, die Sandra Kreisler da in die St. Pöltner Bühne im Hof mitgebracht hat.

Und die auch oder gerade ohne „Tauben“ und „Tanten“ so aktuell sind wie (fast) keine anderen. Wunderbar: Daniel Holleber am Klavier, wunderschön: der „Segen“ am Schluss – „damit Sie ein Körnchen im Herzen haben, das zu einer Blume wächst“!

Fazit: Lieder in der Smokinghose mit Herz und (fast) ohne Moral – Chapeau!