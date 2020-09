Die individuell beladbare Geschenkkarte vereint das vielfältige und bunte Angebot der Amstettner Innenstadt. Aber nicht nur das, die Gutscheinkarte des Stadtmarketing Amstetten ist eine Investition in den Wirtschaftsstandort Amstetten und trägt zur nachhaltigen Stärkung des Zentrums bei: „Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir in der Region zusammenhalten. Mit dem Kauf einer Stadt Amstetten Gutscheinkarte investiert man in den Standort Amstetten, unterstützt die lokale Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze in der Region. Die Karte transportiert eine klare Botschaft – gemeinsam für Amstetten“, erklärt Stadtmarketing Amstetten Geschäftsführer Georg Trimmel.

Das größte kleine Geschenk!

Aber natürlich macht man mit der Stadt Amstetten Gutscheinkarte vor allem den Beschenkten eine große Freude: Die Karte kann mittlerweile bei knapp 60 teilnehmenden Shops in den Amstettner Einkaufsstraßen und im CityCenter Amstetten eingelöst werden.

Neben den zahlreichen Shoppingangeboten verschenkt man mit der Gutscheinkarte auch Erlebnisse wie einen aufregenden Tag im Naturbad, einen Besuch beim Sommermusical oder ein gemütliches Frühstück mit den Liebsten. Eines ist sicher, bei der Stadt Amstetten Gutscheinkarte ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Holen kann man sich die Stadt Amstetten Gutscheinkarte übrigens bei einer der vier Ausgabestellen. Diese sind das Kultur- & Tourismusbüro der Stadtgemeinde Amstetten, Red Zac Landsteiner, expert Stadtwerke und Juwelier Fichtinger. Größere Bestellungen und Bestellungen von Firmenkunden werden direkt vom Stadtmarketing Amstetten abgewickelt.

Alle Infos zu den teilnehmenden Partnerbetrieben sind unter www.amstetten-marketing.at/gutscheinkarte zu finden.

