Rückwirkend zum 1.1.2021 muss der Arbeitgeber die Homeoffice-Tage seiner Mitarbeiter in der Lohnverrechnung erfassen. Diese Information dient einerseits der Kontrolle der Arbeitnehmerveranlagung, andererseits der Berechnung des Pendlerpauschales.



Letzteres ist nämlich seit 1.7. für Homeoffice-Tage nicht mehr anrechenbar. In diesem Zusammenhang sind außerdem Förderungen für Anschaffungen im Homeoffice, Homeoffice-Anträge und vieles mehr zu berücksichtigen.



Wer soll das alles verwalten, melden und transparent darstellen?

Wer weiß eigentlich noch, wo die Kollegen überhaupt sind – im Büro, im Urlaub, im Homeoffice? Mit ARTimer verfügen Sie über das richtige Werkzeug für Workflows, Anträge, Aufzeichnungen, Nachweise und mehr.

Digitalisieren Sie Ihre Mitarbeiterdaten, die Arbeitszeiten und die Administration: Die Kosten sinken sofort in allen Bereichen!

