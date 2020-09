Der Auftrag beim Außeneinsatz ist klar: Die Wand muss gestrichen, das Dach gedeckt oder das Produkt verkauft werden. Da erscheint die Organisation „drum herum“ komplizierter: Wie überprüft man Aufwände, wie organisiert man seine Kollegen und wie berechnet man die Arbeitszeit? ARTimer hilft.

Es beginnt bereits bei der Arbeitszeiterfassung: Wer diese direkt unterwegs per Laptop, Smartphone oder Tablet in ARTimer einträgt, spart sich Schmierzettel und Zwischenschritte und hilft dem Innendienst. Der kann die Aufzeichnungen in der Lösung aus dem Mostviertel zum Beispiel nutzen, um Rechnungen zu veranlassen oder die Personalplanung besser zu strukturieren. Auch die direkte Weiterberechnung von Spesen, Tankbelegen und Co., die An- bzw. Abwesenheit, Urlaubskontingente und Überstunden sind mit ARTimer einfach abgewickelt.

Dabei braucht es keine umständliche Installation, keine kostspielige IT-Umstellung oder überteuerte Beratung: ARTimer kommt aus der sicheren österreichischen Cloud, wird einfach über das Internet aufgerufen, ist genauso schnell gekündigt wie gebucht und kostet für zum Beispiel fünf User gerade einmal 40 Euro pro Monat. Wer für mehr Mitarbeiter mehr Leistung will, bekommt diese ebenfalls. So ist das Team unterwegs bestens organisiert – und schafft Arbeit ohne Chaos mit ARTimer.

zVg

